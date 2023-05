40 ans après, Radio Beho, devenue Devenue Pep's Radio, est toujours là, à Gouvy

40 ans passés en revue

Les quatre décennies de son existence ont été retracées par le duo Jonathan Laberger et Alain Wiesen. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que ces 40 ans ont été émaillées de nombreuses anecdotes, de grands moments comme ces 21 juillet en direct de Vielsalm, l’élection de Miss Framboise, mais également de certains doutes, comme ceux liés à un manque de voix pour les ondes. Nous étions au début des années 2000 et l’existence même de la radio s’est vue réellement compromise. Certains animateurs sont arrivés, d’autres ont décidé de prendre du recul ou de se consacrer à d’autres activités, d’autres encore ne sont malheureusement plus. Ne citons que la véritable icône et mémoire de la station qu’était Joachim Lejeune, décédé il y a quelques mois.

Bien que le nom de l’ASBL qui chapeaute la station porte toujours le nom de Radio Beho, sur les ondes, la station a changé pour devenir aujourd’hui Pep’s Radio, acronyme signifiant "Partageons nos Émotions Positives". Les fondamentaux, eux, sont restés les mêmes: offrir une radio de proximité dans les communes du nord de la province, de Gouvy à Vielsalm, de Houffalize à la région de Bastogne. Les émissions sont, technologie oblige, maintenant accessibles partout via le net. "Au fil des années, la radio a pris de plus en plus de place dans le paysage audio régional et est devenue véritablement le trait d’union entre les citoyens des communes voisines de Gouvy, où l’aventure avait débuté", avance Jonathan Laberger. Derrière une diffusion 24 heures sur 24, tous les jours, se cache un véritable acteur, un vrai partenaire d’événements locaux… Aujourd’hui, la radio compte plus de 40 collaborateurs et les projets sont nombreux. Présents lors de cette soirée d’anniversaire, les autorités communales de Gouvy et Vielsalm n’ont pas manqué de souligner la richesse de posséder un tel média sur leurs communes. L’échevine gouvionne Marine Winand notant que cette radio "importante" dans le paysage "fait vivre et dynamise la vie de notre commune et des alentours". Pour sa part, le bourgmestre salmien, Élie Deblire, met en exergue "un parcours digne des plus grandes radios".