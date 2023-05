250 h de travail pour les agresseurs d’un jeune Bertrigeois

Le scénario était assez machiavélique. Tandis que les deux autres attendaient, cachés, dans la campagne près de Bertrix, le premier prévenu était venu chercher la future victime à son domicile à Auby, prétextant faire un tour avec lui pour lui présenter sa nouvelle voiture.

La victime avait suivi spontanément, mais dans un endroit isolé, le conducteur s’est arrêté, a fait monter ses deux complices à bord puis, plus loin, le trio s’est acharné sur la victime, le rouant de coups et lui retirant ses vêtements. Un membre du trio a même filmé la scène pendant sept minutes. Léa Clarinval, pour le parquet, avait requis 4 ans et 40 mois de prison pour les prévenus. Mais la juge a tenu compte du fait que les trois regrettent leur geste et ont une vie sociale normale et un emploi..