Libramont: replanter du brome d'Ardenne et de l'osier pour former des vanniers

Ces idées ont été classées par thématique. Des fiches ont été dressées et chaque projet a été budgétisé: le budget total se monte à 1,7 million d’euros subventionnés à 90%, dont 10% des cinq communes partenaires. Pour Libramont, cela fait 15 000€ par an. Sept fiches ont été retenues. En voici quelques-unes:

Du brome et de l’osier

Fiche ‘agro-écologie et biodiversité’ : réimplantation d’une graminée, le brome, une plante messicole, sur 10 hectares de culture d’épeautre. Cette plante sert essentiellement d’espèce parapluie, c’est-à-dire qu’au travers de sa préservation, une série d’autres organismes vont bénéficier des avantages de sa présence. Elle a été réintroduite dans un champ à Ciney l’an dernier par Natagriwal. On pense aussi à la destruction de la renouée du Japon (plante invasive) via le pâturage de caprins ; on veut développer un réseau de jardins privés au naturel avec des aides à la clef ; utiliser des canards coureurs pour lutter contre les limaces dans les potagers, etc.

Fiche ‘développement d’une filière osier en Gaume-Ardenne’ : des professionnels à la vannerie pour augmenter le nombre d’artisan de l’osier ; création d’une nouvelle oseraie ; organisation d’ateliers pour tout public.

Fiche ‘connectons-nous localement’ : réseautage d’entreprises locales et création d’un club d’entreprises ; développer les ventes locales via des offres conjointes des commerçants ; organiser un événement commun comme une braderie, etc. Une plate-forme e-shop sera créée pour que les commerçants puissent proposer leurs invendus ou proposer des actions à l’occasion de fêtes comme celle des mères ou des pères.

On créerait aussi le prix du meilleur acteur économique de l’année.

Fiche ‘slow-life’ ( prenons notre temps) l’idée c’est de se déconnecter et refaire du lien social, retourner à l’essentiel via 5 actions dont la promotion du vélo via des campagnes et même ramassage scolaire à vélo ; utilisation du cheval de trait ; développer un réseau promenade avec une idée de bien-être ; on encouragerait les jeux de société pour tous les âges, etc.

Fiche ‘produits locaux’ : améliorer la promotion et la vente de produits locaux ; groupement d’achat, etc.

Fiche ‘sapins de Noël’ : poursuite de ce qui a déjà été fait: échange de bonnes pratiques, tester différentes techniques de production, voir la rentabilité du sapin bio, etc.

Cette programmation est adoptée à l’unanimité.