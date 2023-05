La Commune d'Herbeumont a reconstitué un bas de laine en 2022

Le compte communal 2022 a été présenté dans ses grandes lignes par la receveuse régionale Caroline Daune. Au-delà de tous les chiffres que comporte une telle analyse, on retiendra d’abord un vote unanime des conseillers. Mais sans entrer dans les détails, on relèvera tout de même un bilan actif-passif pour un montant de 41 615 697,96 €. Dans les comptes de résultats, on note des droits constatés pour 5 665 971,51 € à l’ordinaire et 2 789 619,53 € à l’extraordinaire.