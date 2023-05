Des radars préventifs bientôt installés dans la commune de Rouvroy: voici tous les endroits

Des radars préventifs devraient être installés en divers lieux de la commune, en accord avec la zone de police de Gaume. Les lieux définis en fonction des zones accidentogènes sont les suivants. À Dampicourt: la rue Sainte-Anne, juste après le chemin de fer en venant de Saint-Mard, la rue Fontaine des Dames, après le pont de chemin de fer en venant d’Houdrigny et la rue du Huit Septembre face à la rue des vergers. À Lamorteau: à la rue de Montmédy pour signaler la vitesse des véhicules venant de Dampicourt vers Lamorteau et un second pour les véhicules venant de France, et enfin un 3e à la rue Rosière pour les véhicules venant de Torgny. À Harnoncourt: à la rue de Saint-Mard à l’entrée de l’agglomération et un à la rue Centrale à proximité de l’école communale. À Torgny: au chemin d’Epiez pour les véhicules venant de France.