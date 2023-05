À Gouvy, "le compte 2022 de la Commune affiche d’excellents résultats"

Le CPAS vit "au gré des crises"

Marie Lambertz est également à la barre du compte du CPAS. Sur ce dernier, elle explique que "le CPAS vit au gré des crises" et qu’il est donc "difficile d’avoir une vue à long terme". L’aide sociale a ainsi explosé, la crise ukrainienne pouvant expliquer ce fait. Le fédéral rembourse, même à un niveau supérieur, les montants dégagés par l’action sociale. In fine, à l’exercice propre, le compte se solde par un mali de 95 000 €. L’intervention communale, elle, est la même depuis des années – 550 000 € – et ne devrait pas connaître d’augmentation en 2023. Les deux comptes ont été unanimement adoptés.

Nouveaux noms de rue

Le conseil a arrêté les nouveaux noms de rues pour les villages de Cierreux, Rogery, Honvelez, Bovigny, Courtil, Halconreux Beho, Deiffelt, Ourthe et Wathermal. L’échevin Raphaël Schneiders en explique la méthodologie, notamment via des commissions villageoises. Guy Schmitz (min.) reconnaît le travail important fourni, mais s’abstient. Il aurait notamment voulu que les habitants de chaque village soient informés du nouveau nom de rue avant que conseil ne se prononce. Avant la fin de la séance, l’échevin Scheniders revient sur le précédent conseil ou Ghislaine Lejeune (min.) avait avancé 300 000 € comme étant le coût de travaux de la salle à Wathermal. "Cela a coûté 166 098 € avec 50 000 € de subsides", dit-il, énumérant également les investissements consentis aux quatre coins de la commune depuis les 15 dernières années.

Est-ce "de l’assistanat" ?

Analyse des modifications budgétaires. Un point concernant l’achat d’un véhicule qui va servir à l’agent constatateur et à l’agent technico-administratif employé au service travaux. Si la bourgmestre Véronique Léonard souligne que ce dernier est notamment chargé du suivi des "chantiers non réalisés par la Commune", l’échevin Raphaël Scheider citant l’exemple du hall sportif qui nécessitera, le débat dévie rapidement. Pour la miroité, notamment par les voix de Guy Schmitrz et Marc Grandjean, il y a une "hiérarchisation" supplémentaire dans le service, ce qui est de nature, pour eux, à "démotiver une partie des hommes" et à les "empêcher de prendre des initiatives", dixit Guy Schmitz. Son collègue Marc Grandjean mettant en avant, lui, le terme "d’assistanat". Mot qui ne plaît pas du tout à l’échevin de travaux Michel Marenne qui, par ailleurs, met en avant les nombreuses tâches demandées au service et la complexité administrative souvent liées à ces dernières.

Les Caravanes des artistes de retour

L’échevine Marine Winand, l’annonce fièrement. Après le succès de 2022, les Caravanes des artistes reviennent le dimanche 27 août en terre gouvionne, à Montleban cette fois. La commune allouera un subside de 10 000 € à l’activité. L’entrée sera payante. L’échevine explique: "L’année dernière également, cela devait être payant. Mais l’organisateur avait trouvé assez de sponsors pour que la manifestation soit gratuite. Cette année, ce sera une entrée de 7 € pour les moins de 12 ans qui sera demandée. L’année dernière, avec l’entrée gratuite, 3 000 réservations avaient été enregistrées, mais 1 800 personnes s’étaient déplacées." Si lors de la séance publique, elle n’a pas souhaité présenter l’affiche, en fin de soirée hier, l’organisateur s’en chargeait via les réseaux sociaux annonçant la présence d’André Lamy, de Jali, Vincent Pagé, Marc Herman et de Thierry Luthers qui chantera Johnny.