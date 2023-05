Un chat pris dans un piège à mâchoire à Habay-la-Neuve

Ce lundi 22 mai 2023 en fin d’après-midi, les pompiers sont intervenus rue de Vance, dans un quartier résidentiel de Habay-la-Neuve, pour sauver un chat pris dans un piège à mâchoire. Le félin souffrait visiblement depuis la nuit de dimanche à lundi, comme en témoigne Mélissa Résibois, cette habitante du quartier qui a découvert le chat et prévenu les pompiers. "J’entendais miauler depuis la nuit de dimanche à lundi. Lundi matin, j’ai cherché d’où provenaient ces miaulements mais je ne voyais rien. Finalement, à force de chercher, j’ai vu le chat dans la haie mitoyenne à ma maison et au bâtiment voisin. Le chat avait une patte coincée dans un piège à mâchoire équipé d’une chaîne. Une chaîne qui était complètement enroulée et emmêlée autour du pied de la haie. Quand les pompiers ont réussi à libérer le chat, il s’est enfui malgré sa blessure à la patte. Il y avait des poils sur le piège. La pauvre petite bête a dû essayer de se libérer. Je me demande bien ce que ce piège faisait là."