Du sport et de la musculation en plein air à Tintigny ? C'est pour bientôt !

Quelques clôtures entoureront le bâtiment du captage dans un rayon de 10 mètres. "Je m’inquiète quant à l’éventualité d’une pollution", s’interroge le conseiller José Flamion, toujours très intéressé par la thématique des travaux. "Ne faudrait-il pas installer une membrane supplémentaire, dans le sol, autour du lieu de captage ?" Quentin Neulens, l’agent d’Idélux, a répondu que "des études d’incidence sérieuses ont été menées et que celles-ci n’ont pas révélé d’obligation quant à l’installation d’une membrane." Néanmoins, il précise encore: "un gros drain sera installé tout autour. Il sera très efficace. Les filets d’eau protégeront le captage. D’autant plus que la venelle toute proche fera, elle aussi, office de protection", termine-t-il. Précisons que le projet, le mode de passation et le cahier des charges ne seront pas votés avant septembre 2023. José Flamion s’est abstenu.

Se muscler à Tintigny

Un autre dossier est revenu sur la table, celui-ci concernait les parcours Vita et de street workout à Ansart, Bellefontaine, Tintigny et Rossignol. Il s’agit ici d’équipements sportifs de gymnastique douce et de musculation. Les différents projets ont été approuvés à l’unanimité, mais José Flamion a voulu attirer l’attention du conseil sur un détail technique bien précis. "Je vois que pour le quartier du Gros Terme, les parois prévues autour des installations ne feront que 2 mètres. C’est trop peu, il faudrait quelque chose de plus haut pour préserver la tranquillité des voisins. Ceux qui habitent près de la fontaine aux lions ont déjà eu des soucis avec des ballons", assure-t-il.

La remarque de José Flamion a été actée par la Directrice générale. Le conseil s’est clôturé avec le vote du point consacré à l’autorisation d’utiliser des bodycam pour les policiers de la zone de police de Gaume. Si dans l’ensemble tout le monde a marqué son accord ; Anthony Louette, José Flamion et Christelle Mathieu se sont abstenus.