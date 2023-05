Le gyrophare vert en test dans la province de Luxembourg

La zone Luxembourg en fait partie, au même titre que celles du Brabant wallon, de Campine et de Flandre-Orientale. "Ce projet va se réaliser en deux phases, souligne Benoit Godart, porte-parole à l’institut Vias pour la sécurité routière. La première a débuté le 1er avril dernier. Cinq pompiers par zone sont équipés d’une boîte noire dans leur véhicule personnel. Durant quatre mois, nous allons collecter les informations sur leurs trajets d’urgence vers la caserne."

Aucune priorité avec ce signal vert

Dès le 1er août, la deuxième phase du projet débutera avec l’apparition de gyrophares verts. Lorsqu’un pompier volontaire devra se rendre à la caserne pour une mission, il aura l’autorisation de mettre ce fameux gyrophare en route dans son véhicule privé. Ce témoin lumineux sera donc une indication qui invite à la courtoisie, mais il ne donnera en aucun cas droit à une priorité au véhicule en question. Seul le gyrophare bleu à ce pouvoir. "Le gyrophare vert sera testé durant quatre mois et les données de conduites seront également enregistrées, poursuit Benoit Godart. Ensuite, nous comparerons les deux phases afin de voir si l’usage d’un tel dispositif permet ou non de gagner du temps."

Une bonne idée mais…

Si l’étude s’avère convaincante, ce serait une première dans un pays européen. "Pour le moment, seul le Québec utilise un tel dispositif, indique encore Benoit Godart. Et les avantages liés à son utilisation ne sont plus à démontrer. Là-bas, face à ce signal visuel, les usagers font preuve de courtoisie et facilitent le passage des pompiers."

D’ici la fin de l’année, les résultats de ce test seront donc connus. Si ce dispositif peut sans doute faire gagner de précieuses minutes sur certains grands axes en heure de pointe, pas sûr que son application sera utile dans notre province rurale. De manière générale, ce dispositif pourrait également entraîner des abus dans son utilisation, la réglementation risque donc d’être compliquée à mettre en place. Cette pratique pourrait également être convoitée par d’autres professions comme les médecins, les infirmiers ou encore les vétérinaires lors de déplacements dans leurs missions urgentes respectives.