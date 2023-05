Euregio, pour améliorer la coopération frontalière

Il ne faudrait pas en tirer comme conclusion que nos communes se désintéressent de la coopération transfrontalière. Plusieurs d’entre elles sont en discussion pour créer un Groupement européen de coopération territoriale ( GECT) avec des communes françaises et grand-ducales.

Revenons à l’ Euregio SaarLorLux, qu’on appelle donc plus communément l’Euregio. L’ASBL n’a aucun pouvoir décisionnel, elle tisse des liens, réseaute, informe, insuffle… Ce qui ne l’empêche de développer des projets concrets transfrontaliers.

Des cours de luxembourgeois

Citons par exemple les cours de luxembourgeois. "Le Grand-Duché met à disposition des enseignants, qui dispensent des cours en soirée et le samedi matin sur plusieurs communes de la Lorraine", explique Laurence Ball, directrice de l’ASBL. Des cours pris d’assaut, qui affichent complet. En effet, nombre de travailleurs frontaliers ont besoin, dans leur métier, de parler et comprendre le luxembourgeois. À quand des cours de ce type portés chez nous par Euregio ? "On essaie, on a besoin de la Fédération Wallonie-Bruxelles, commente Jean-Paul Dondelinger, qui le concède, on est loin des lieux de prises de décision. On est un peu oublié."

Autre projet concret: les jumelages entre écoles primaires francophones et germanophones, qui permettent à des élèves de s’imprégner de la culture et de la langue de l’autre. L’école communale d’Aubange y a participé, mais elle n’est plus concernée. "On était jumelé avec une école de Trèves, avance Jean-Paul Dondelinger, ancien mayeur aubangeois. Mais faute de retrouver un enseignant de langue allemande, les cours ont été stoppés." Et de facto, le jumelage. Pas facile en effet dans nos contrées d’engager des profs de langue allemande. Ils ont tendance à donner cours de l’autre côté de la frontière. "On voudrait davantage développer le réseau entre écoles primaires et le multilinguisme", avancent Laurence Ball et Jean-Paul Dondelinger.

Autre projet mené à propos de la jeunesse, celui du travail de mémoire. Chaque année, des jeunes participent à un chantier d’entretien du mémorial de l’ancien camp de la Gestapo Neue Bremm, près de Sarrebruck.

Citons également Créajeune, un festival de création vidéo à destination des jeunes de 6 à 25 ans.