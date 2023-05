Roger Fetten était un incontournable Houffalois

"Monsieur foot"

S’il va passer sa carrière professionnelle comme inspecteur des magasins "Epécé" et dans le secteur bancaire, il est impossible d’évoquer la personnalité de Roger Fetten sans parler de foot. Dans son dictionnaire du sport luxembourgeois, Francis Collin le qualifie de "Monsieur football à Houffalize durant quelque vingt-cinq ans." En effet, dans les années 1960, il cumule au sein du club les fonctions de président, secrétaire et trésorier ! Il quittera le comité au milieu des années 1980, sans pour autant se désintéresser du ballon rond.

Passions

Échevin lors de la dernière mandature avant la fusion des communes, conseiller CPAS et président pendant quelques années de cette institution, Roger Fetten était curieux de tout et passionné. Ainsi, on le retrouve amateur de colombophilie, tout autant que de généalogie. Doté d’une mémoire exceptionnelle, il n’avait pas son pareil pour remettre en perceptive les liens entre les différentes familles. Sa famille, elle, était très importante à ses yeux. Il avait uni sa destinée à Betsy Ronval, dont il était veuf depuis dix ans. Le couple comptera 4 enfants et était grand-parent et arrière-grand-parent à de nombreuses reprises. D’excellente compagnie, jovial, investi dans de nombreux domaines, Roger Fetten était devenu, au fil des années, un incontournable, un véritable personnage, dans le sens le plus noble du terme, de Houffalize.