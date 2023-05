Bastogne : de retour au stade, ce Ruban bleu 2023 a été phénoménal (vidéo et photos)

Mais s’ils ont à peine eu le temps de déjeuner, cela n’a clairement pas dérangé les centaines d’étudiants présents, de la 3e à la 6e. Il suffisait d’entendre la musique et surtout les chants résonner dès 8h15, couvrant de loin les chants des oiseaux du matin, pour comprendre que cette édition 2023 allait être grandiose. Et ils n’ont pas faibli d’un iota durant toute la matinée, d’abord pour supporter les joueurs de football puis les joueuses de base-ball. C’est simple, jamais le stade des Récollets n’a autant tremblé de bon matin! Le spectacle se découvrait évidemment en tribune, avec une sacrée passion, et le terrain a été à la hauteur des événements.

S’il a fallu quelques minutes au match de foot pour décoller, rien d’illogique vu l’heure, les gars des poètes ont décroché une victoire logique sur un score festival de 4-2. Pas mal pour un match de 2x30 minutes. Les filles du base-ball n’ont ensuite pas été en reste, bien au contraire! Après des entrées fracassantes sur le terrain, chorégraphies au point comprises, elles ont offert une rencontre au scénario hollywoodien. Car si les Poètes ont mené 11 à 4, les Rhétos ont réussi une remontada phénoménale, pour décrocher une victoire 12 à 13!

Bastogne : le ruban bleu 2023 de retour au stade des Récollets

Un point partout, une bonne raison pour relancer quelques chants des deux côtés pour rejoindre l’école. Le temps d’un barbecue, place aux activités inter-classes, lancées l’année dernière et qui comptaient dans ce duel multisport. Les poètes et rhétos ont ensuite rallié le centre sportif pour la dernière joute du jour, en mixte, le basket. Avec toujours la même belle et grande énergie, qui a transformé le grand hall en véritable chaudron. Et ce n’est pas la large victoire décrochée par les poètes (56-35), qui ont surtout fait la différence dans le premier quart-temps, qui a entamé l’entrain général.

Aussi bien les Rouges que les Bleus n’ont guère arrêté de donner de la voix, entraînés par leurs pom-pom girls respectives. Avec, en point culminant, la fin de la rencontre ponctuée par une explosion générale et surtout rouge. Et ce avant de rejoindre l’Espace 23 pour la traditionnelle et très attendue remise des flambeaux. Toujours avec le sourire, ravis d’une fameuse journée de fête et de souvenirs plein la tête.

Et les vainqueurs dans tout ça ? Les poètes s’imposent 3-1 au total. Et ils ont déjà à cœur de remettre leur titre en jeu l’an prochain avec, ils l’espèrent, toujours des matches dans ce stade des Récollets, à l’ambiance inégalable et inégalée lorsque le Ruban bleu s’y installe.

formule changeante

La raison de ce retour du foot et baseball au stade ? "Nous prônons une formule changeante d’année en année et nous savions que les élèves tenaient au stade, nous les avons aussi entendus après l’an dernier, donc nous avons proposé un nouveau format, avec un match de foot raccourci et le basket l’après-midi en point d’orgue", précise Nicolas Maquet, prof et organisateur du RB.

Buteurs

T. Dufoin, G. Baikrich et S. Vermierdt (x2) ont inscrit les buts des poètes au foot, où M. Vieuxtemps a étalé sa classe. Pour les rhétos, les buteurs sont G. Rode et Y. Oudi