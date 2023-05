Une seule liste à Tellin aux prochaines élections communales?

Nous avons pu prendre connaissance d’informations concernant cette liste majoritaire ERC (engagement respect citoyen) qui va changer de nom. Le groupe cogite sur une nouvelle appellation. Un groupe quasi au complet comme l’explique l’actuel 1er échevin, le Burois Frédéric Clarinval, qui sera tête de liste et candidat mayeur: "Nous avons eu une réunion et nous en avons programmé une autre pour bientôt afin de peaufiner cette liste qui n’est pas encore complète et sur laquelle il pourrait bien y avoir davantage de dames que d’hommes", précise encore celui qui est aussi médecin.

Et qui pourrait-on voir sur cette liste ?

De source sûre, outre le mayeur (qui faisait tout de même 554 voix), qui n’en sera plus, il semble que l’échevine Natacha Rossignol ne se représentera plus non plus.

Gérard, le retour

Par contre, les deux autres membres du collège, l’échevin Freddy Laurent et le président du conseil communal et du CPAS Rudy Moisse rempilent.

Autre présence masculine de poids: celle de Gérard Rondeaux. Le Burois avait été échevin des Finances sous la législature de feu Guy Jeanjot au début des années 2000.

M. Rondeaux avait l’habitude de faire un paquet de voix ; il faudra voir comment il est encore connu par les nouvelles générations.

Et la minorité ? Qui fera quoi ?

Du côté de la minorité où, pour rappel, il y a trois listes à Tellin: Let’s go de Jean-Pol Pirlot et Didier Vanderbiest ; l’indépendant Steve Laurent ; et la liste Vivrensemble de Bernard Bruwier et Françoise Boevé-Anciaux, comment cela va-t-il se passer ?

Chez Lest’s go, il ne reste que Jean-Pol Pirlot après le départ à l’étranger de Didier Vanderbiest, qui a démissionné de ses fonctions de conseiller communal de la minorité en octobre dernier, (il est remplacé par Adeline Georges). M. Pirlot repartira-t-il ? Et avec qui ?

Et le conseiller indépendant Laurent ? Il pourrait ne pas se représenter.

Reste alors Bernard Bruwier. Que fera-t-il ?

Il se dit qu’au scrutin d’octobre 2024, il pourrait n’y avoir qu’une seule liste à Tellin, celle de M. Clarinval. Les paris sont ouverts.