Bertogne: un très beau boni pour le compte 2022

Mardi soir, à la veille de la validation de la fusion avec Bastogne par les députés wallons, les élus de Bertogne se sont réunis pour un conseil communal dont le plat principal consistait au compte communal 2022. Un compte présenté (avec brio, comme l’ont souligné tous les élus) par Brigitte Caprasse, directrice financière intérim qui a pris le relais en cours d’année et est également directrice financière du CPAS de Bastogne. Le compte budgétaire ordinaire, ce qui touche au fonctionnement quotidien et au personnel, affiche un boni de 710 000€, sachant que 1,172 million€ ont été placés en provision (622 000 €) et en fonds de réserve extraordinaire (550 000 €). Au total, les dépenses représentent 5 millions€, dont 38% pour le personnel, 30% pour le fonctionnement, 18% de transfert. 8% de dette et enfin 12% de provision. À noter, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 5% par rapport à 2021 et celles de personnel de 8%.