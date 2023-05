Le mayeur ferme l’église de Resteigne (vidéo)

Sur base d’un rapport officiel

Aujourd’hui, plus question de prendre des risques, estime Yves Degeye, le mayeur de Tellin, domicilié à… Resteigne: "Je ne peux plus prendre de risques. J’ai ordonné la fermeture de l’édifice sur base d’un rapport officiel qui indique clairement qu’il y a du danger pour la population. J’ai fait établir un périmètre de sûreté autour de l’église avec des barrières Nadar. Maintenant, il faudra trouver un autre endroit pour célébrer les offices, enterrements et mariages. Cela pourrait se faire dans l’ancien couvent qui abrite Madonna House, précise-t-il encore. On a eu aussi un contact avec le nouveau responsable des Fabriques à l’évêché et ça semble se décanter. Il n’est plus question de désacraliser, semble-t-il. Nous, à la Commune on a prévu un budget de 75 000 € et la Fabrique pourrait aussi participer via un montage. Une nacelle va venir ôter les pierres qui risquent de tomber", conclut le mayeur qui dit ignorer combien de temps cette fermeture va perdurer.