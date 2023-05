Voici les zones de baignade ouvertes en province de Luxembourg en 2023

En province de Luxembourg, onze zones de baignade sont officiellement identifiées, c’est-à-dire qu’elles font l’objet d’un suivi permanent de leur qualité microbiologique. Et ce sont, bien évidemment, des zones où l’on peut se baigner sans danger. Le Service public de Wallonie recommande donc de se baigner uniquement dans ces sites.

Si la majorité des sites sont ouverts à partir de ce 15 mai, trois n’ouvriront qu’un peu plus tard dans la saison: les lacs de Chérapont (3 juin), de Neufchâteau (15 juin) et de Saint-Léger (1er juillet).

Déjà des plaisirs nautiques à Neufchâteau

"On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas forcément d’intérêt à ouvrir avant le 15 juin, sauf dérogation, commente le bourgmestre de Neufchâteau, François Huberty. On colle au plus près aux vacances scolaires, pour avoir des surveillants. " En juin, la baignade ne sera pas surveillée.

"Plus il fait sec, meilleure est la qualité de l’eau", ajoute le mayeur chestrolais. Autant donc ouvrir la baignade à la meilleure saison.

Parmi les 26 zones de baignade wallonnes, seules deux affichent une qualité "suffisante", dont les eaux du lac de Neufchâteau. Les autres eaux bénéficient d’un meilleur label, avec une qualité "bonne" ou "excellente." Un label qui repose sur les quatre dernières saisons, de 2019 à 2022.

"Dès qu’il y a un orage, la qualité de l’eau est moins bonne, relève François Huberty. L’eau du lac est analysée chaque semaine. Lors du dernier relevé, la qualité était bonne." La Ville a mis en place un plan d’actions pour encore améliorer les eaux du lac: surveillance accrue du réseau d’égouttage en amont, installation d’une sonde de débordement des déversoirs d’orage, actions envers le monde agricole…

Signalons que si on ne peut pas encore se baigner dans le lac de Neufchâteau, on peut déjà néanmoins profiter des plaisirs nautiques: kayaks, paddles ou pédalos peuvent être loués sur place.

L’Aquapark, avec ses structures gonflables sur l’eau, sera ouvert au 1er juillet. Et les barbecues au milieu du lac, sur des petits bateaux en forme de bouées géantes, seront également de retour à la belle saison.

Une semaine plus tard à Saint-Léger

À Saint-Léger, on ne pourra se baigner qu’à partir du 1er juillet, soit une semaine plus tard qu’habituellement. En raison du nouveau rythme scolaire. C’est qu’il faut trouver des jeunes pour tenir la cafétéria et surveiller le lac. "Ce sont des étudiants qui remplissent ces tâches, explique l’échevine Monique Jacob. Durant les congés de printemps, on a ouvert la cafétéria trois jours. Il n’y a guère eu de monde. Pourtant les gens nous demandent d’ouvrir, mais ils ne viennent pas. Ce n’est pas facile de dynamiser le tourisme."

Le lac fermera le 3 septembre. "Mais on pourrait prolonger d’une semaine comme l’an passé, s’il fait encore très beau. "

En attendant, sauf dérogation communale, il est interdit de se baigner au lac de Conchibois.

Des interdictions temporaires

Les zones officielles, en rivière sont, elles, d’ores et déjà ouvertes à la baignade. Attention toutefois aux risques d’hydrocution. L’eau est très froide.

Durant la saison balnéaire, les dernières informations sur la qualité de l’eau et sur la fermeture temporaire des sites de baignade (ou sur la levée d’interdiction) sont mises à jour une à deux fois par semaine sur http://baignade.wallonie.be. Les zones de baignade officielles peuvent toujours faire l’objet, à titre exceptionnel, d’une interdiction de baignade temporaire demandée par le SPW aux autorités communales.

Les onze zones de baignade

Voici les onze zones de baignade en province de Luxembourg. Pour la plupart, elles sont ouvertes du 15 mai au 30 septembre. La détermination de la qualité de l’eau de baignade est basée sur les quatre dernières saisons, de 2019 à 2022.

– Saint-Léger, le lac de Conchibois: qualité d’eau excellente. Avec maîtres-nageurs du 1er juillet au 3 septembre.

– Neufchâteau, le lac de Neufchâteau: qualité d’eau suffisante. Ouverture du 15 juin au 15 septembre. Avec maîtres-nageurs.

– Libramont, le plan d’eau du centre sportif: qualité d’eau excellente. Sans surveillance.

– Gouvy, le lac de Chérapont: qualité d’eau excellente. Sans surveillance.

– Chiny, la Semois: qualité d’eau bonne. Sans surveillance.

– Lacuisine (Florenville), la Semois: qualité d’eau excellente. Sans surveillance.

– Herbeumont, La Semois: qualité d’eau bonne. Sans surveillance.

– Bouillon, la Semois, au pont de la Poulie: qualité d’eau bonne. Sans surveillance.

– Bouillon, la Semois, au pont de France: qualité d’eau bonne. Sans surveillance.

– Maboge (La Roche-en-Ardenne), l’Ourthe: qualité d’eau excellente. Sans surveillance.

– Hotton, l’Ourthe: qualité d’eau bonne. Sans surveillance.