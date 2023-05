Projet pilote: 8 jeunes décrochent un CDI à l’académie Thomas & Piron (vidéo)

M. Callens, quel bilan peut-on tirer de ce projet pilote ?

Positif. C’est un projet qui était dans nos cartons depuis deux à trois ans. L’occasion s’est présentée de travailler avec l’IFAPME sur une formation d’une durée de 10 mois. Cela a commencé par de la théorie dispensée au centre IFAPME de Gilly parce que notre cible était les provinces du Hainaut et de Namur. Pendant quelques semaines ils ont appris les premiers gestes du métier. Puis, ils sont passés par un chantier formatif pendant quelques mois avec des professionnels. Les derniers mois, ils perfectionnent leur formation et apprennent le rythme de travail en intégrant une de nos équipes.

En quoi est-ce important d’intégrer une équipe ?

Les élèves sont formés à notre culture d’entreprise, à notre savoir-faire sous le contrôle de nos chefs d’équipe. Ceux-ci sont motivés, ce qui n’est pas toujours le cas quand ils reçoivent des stagiaires à former. Ici, les élèves arrivent après avoir déjà intégré les bons gestes. Nos chefs d’équipe vont d’ailleurs donner des cours à l’IFAPME.

Quel est le bilan après ces 10 mois ?

Au départ, il y avait 25 candidats et nous en avons sélectionné 14. Au terme de la formation, ils sont 8. Ils vont recevoir un contrat à durée indéterminée (CDI). Ils seront ensuite suivis pour évoluer dans la société. C’est un succès.

Ce projet pilote peut-il être reproduit ailleurs ?

C’est le but. D’ailleurs, si le ministre président Elio Di Rupo était à Our ce mardi, c’est parce qu’il a vu ce projet. On veut le reproduire partout et pourquoi pas déjà à l’IFAPME de Libramont tout prochainement ?