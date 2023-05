La villa Saint-Servais de Botassart remise à neuf

Cisco est une société américaine de San Francisco, comptant 76 000 collaborateurs dans ses filiales réparties dans la planète, dont Bruxelles et Luxembourg. L’entreprise informatique, spécialisée dans le matériel réseau, les serveurs, les logiciels et la cybersécurité avait l’habitude d’organiser des 'teams buildings' pour renforcer la cohésion de ses employés. En 2014, la société a abandonné ces 'teams buildings' pour les remplacer par des 'Giving Back', des journées où les employés travaillent ensemble à un projet social. Les employés reçoivent cinq jours de congé supplémentaires venir en aide aux plus démunis ou apporter une contribution à la sauvegarde de l’environnement. Pour chaque heure prestée, Cisco investit dix euros au profit des ASBL concernées.