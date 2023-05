Éoliennes à Our: des changements minimes et des citoyens toujours unanimes

Ce lundi soir, la présentation du projet a donc eu lieu devant une salle nettement moins bien garnie que lors de la précédente présentation. "Le Collège souhaitait que ce projet soit présenté avec les éventuelles modifications envisagées pour que chacun puisse se faire une idée", précise Philippe Léonard.

C’est ensuite les représentants d’Engie qui ont pris la parole. Ils ont d’abord dressé l’historique et représenté le projet. "Nous avions signé une charte de bon voisinage, rappelle le représentant. Nous avions constaté une opposition spécifique sur ce dossier. Il était compliqué d’avoir des discussions. Mais nous avions donc pris un engagement unilatéral pour chacun d’entre vous. Ce sont des choses uniquement en faveur des citoyens et de la Commune. Nous estimons qu’il s’agit d’un projet important et très qualitatif d’un niveau technique."

Ils ont ensuite expliqué les changements entre le projet initial et le projet actuel. Et on ne va pas vous mentir, cela tient en trois lignes: cinq fois plus de haies que dans le projet de base, un renforcement du maillage écologique et du caractère bocager. Ajoutons aussi, pour être complet, une analyse paysagère plus détaillée.

Par contre, concernant le lieu et le projet en lui-même, pas de changement. "L’implantation est identique au projet initial, lance directement le représentant. Il s’agit d’une zone sans contrainte militaire. C’est le seul endroit dans la région où, avec la législation actuelle, nous pouvons installer des éoliennes. C’est pour cette raison que nous sommes convaincus de l’intérêt de ce dossier. En plus, nous sommes très éloignés des habitations. Et la proximité d’une vaste zone d’activité économique répond au principe de regroupement des infrastructures. Nous restons sur cinq éoliennes, d’une hauteur totale de 180 mètres. La puissance (4,2 MW/éolienne) ne bouge pas non plus."

Notons que l’enquête publique concernant ce projet s’achèvera le 2 juin. À la suite de cette enquête, la Commune devra remettre un avis. "Un avis uniquement informatif", précise-t-on.

Rendez-vous en 2025 pour une nouvelle présentation ?