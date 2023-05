Durbuy Rock Festival: une 26e édition au paradis (vidéo et photos)

La journée du vendredi démarrait déjà sur les chapeaux de roue avec quatre groupes de métal extrême renommés qui faisaient leurs premiers pas sur la scène bomaloise. Ce carré pour le moins magique se composait de Carnation, Bloodbath, Rotting Christ et des New-Yorkais de Suffocation.

L’autre partie de l’affiche se voulait quant à elle plus festive avec le groupe de folk metal finlandais Korpiklaani mais aussi les pirates français de Barbar’O’Rhum.

Notons encore qu’en ouverture du festival, le groupe de metalcore famennois a communiqué toute son énergie aux premiers festivaliers.

Atmosphère plus sombre le samedi

L’affiche proposée pour la journée du samedi se voulait plus sombre dans les ambiances avec un mélange de rock stoner l’après-midi (The Guardians, My Diligence, Bukowski, Black Mirrors). L’atmosphère s’assombrissait encore en soirée avec des groupes à classer dans les catégories gothiques voire black metal. Ce sont les gothiques teutons de Lacrimas Profundere qui ont ouvert ce bal tragique. Peu après, les Belges de Wolvennest ont hypnotisé le public avec leur black metal psychédélique expérimental.

Trés attendus, les Anglais de Paradise Lost, tête d’affiche de la soirée, ont investi la scène, livrant une setlist calibrée avec des classiques tels qu’ As I Die, True Belief, Requiem ou encore des morceaux issus de leur album légendaire Draconian Times: Hallowed Land, Forever Failure ou The Last Time. Le groupe, cher au chanteur Nick Holmes et Greg Mackintosh a également puisé dans son dernier opus en date Obsidian.

Le festival s’est terminé en force sur une véritable messe noire célébrée par le groupe de black metal autrichien Belphegor et par la prestation remarquée d’une autre tête d’affiche, belge celle-là, Amenra.

À noter encore la prestation du phénomène post metal belge Brutus, emmené par la batteuse-chanteuse, Stefanie Mannaerts.