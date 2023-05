Stenay : une dame de 391kg a été évacuée de son domicile par les pompiers

Le reportage de nos confrères de France 3 :

Un déploiement exceptionnel

Chez nos voisins, l’affaire a eu une portée retentissante. Pas moins de 16 médias français (journaux, chaînes de télévision et de radio) ont parlé de cette opération de sauvetage. Toujours selon ces mêmes médias, la personne habitait Stenay depuis 20 ans. De nombreux acteurs se sont déployés pour réaliser l’opération. Selon nos confrères de TF1, 40 sapeurs-pompiers, dont certains sont spécialisés dans les opérations de sauvetage en milieu périlleux, étaient présents sur place. Une ambulance bariatrique, conçue pour le transport des personnes obèses, a même été dépêchée sur les lieux depuis la Belgique. Ce type d’ambulance est très rare chez nous. Vraisemblablement, il n’en existe qu’une seule et c’est une société privée de La Hulpe qui la possède. Il s’agit un véhicule aussi gros qu’un camion et équipé d’un lift.

Cette opération, prévue depuis des mois, s’est finalement bien terminée et n’aura duré qu’une heure (de 13 h 30 à 14 h 30). La personne a pu être prise en charge par les urgences de Nancy. "Madame a un sentiment de délivrance et certainement de soulagement", a indiqué à nos confrères de l’Est Républicain le colonel Stéphane Eslinger.