Bomal: mille personnes ont applaudi Antoine Demelenne lors de ses funérailles

Le lieu de la cérémonie d'hommage n'avait pas été choisi au hasard. C'est là que l'instituteur de l'école libre de Melreux-Hotton évoluait avec son équipe de mini-foot, l'Atletico Bomal, dont il était le capitaine, "capi Deme" comme ses potes et équipiers, qui avaient revêtu leurs couleurs et lui ont réservé une haie d'honneur, l'appelaient.

Son maillot floqué du numéro 21 et le drapeau de son club ornaient eux un but de son terrain fétiche. Sur lequel il a fait une dernière apparition dont tous se seraient bien passés. Avec aussi à ses côtés un Romelu Lukaku grandeur nature, son idole, et le maillot de l'Inter de Milan du diable rouge, et sa casquette du Calestrail dont il était l'organisateur et ses baskets de coureur.

Ou encore les breuvages qu'il adorait partager avec ses très nombreux amis, une Lupulus et une St-Hubertus pour ne pas les citer.

Après avoir aussi offert une haie d'honneur à Monsieur Antoine, ses élèves de 4e ont garni son cercueil blanc de roses de la même couleur et cœurs.

"Cours grand cerf vers les forêts du brame éternel !"

Pendant plus de 2 heures et demie, amis, collègues, équipiers, élèves et proches se sont succédé pour lui rendre hommage.

Parmi les innombrables qualités mises en avant, l'une est revenue inlassablement, sa bienveillance. Des interventions qui ont toutes été saluées par des applaudissements nourris, après déjà une première salve lors de son entrée. Dont celle de sa compagne, et aussi collègue, qui a énuméré sept qualités comme le nombre de lettres dans son prénom.

"Mais il aurait pu y en avoir 26", a ajouté celle-ci. Ou de son papa qui a aussi eu des mots élogieux pour le personnel de Mont-Godinne, qui a veillé sur Antoine 4 semaines, et a réclamé des applaudissements pour celui-ci et les soignants en général, et leur humanité malgré la pénurie dans le secteur.

Un papa qui a aussi adressé à son fils traqueur, qui a par ailleurs reçu un trophée d'un Calestrail qui portera désormais son nom: "Cours grand cerf vers les forêts du brame éternel !"