Quelques chiffres valent souvent mieux qu’un long discours. Le Tablathon, c’est quoi ? En trois éditions, c’est près de 4 000 inscrits et près de 50 000 € de bénéfices reversés à des associations. Une belle réussite que la Table Ronde d’Aubange a décidé d’inscrire dans la durée puisqu’elle propose une quatrième édition qui débutera ce 13 mai.

Né pendant le confinement

Pour rappel, c’est en avril 2020, en pleine période de confinement, qu’est née l’idée du Tablathon. "Pour des motifs sanitaires trop bien connus aujourd’hui, les traditionnelles activités de la Table Ronde 106 d’Aubange se sont brutalement retrouvées à l’arrêt. Et pourtant, les structures d’aides à l’enfance, qui voyaient leurs sources de financement tarir à grande vitesse, n’avaient jamais eu autant besoin de nous !", explique le service-club dans un communiqué de presse.

"Adopt. Adapt. Improve", soit "Adopte, Adapte, Améliore": la devise internationale de la Table Ronde n’a jamais aussi bien porté son nom ! "Pour nous, il était logique de nous réinventer rapidement afin de poursuivre nos buts", poursuit le service-club.

Ce sont les nombreux challenges qui ont fleuri sur les réseaux sociaux qui ont fait germer l’idée d’un challenge sportif et solidaire. L’idée, toute simple, était d’amener les participants à parcourir une distance de 21 km sur une durée de 9 jours. En courant ou en marchant. D’une traite ou en autant de fois que souhaité. L’unique objectif était d’aider les gens à sortir de chez eux en cette période morose, et le faire pour la bonne cause. Le Tablathon était né !

Améliorer les conditions de vie des enfants

Chaque année, le Tablathon se renouvelle. Depuis l’année dernière, il est possible de participer à ce défi sportif à vélo. Il faut parcourir 106 kilomètres à deux roues pour venir à bout du défi. 106, car la Table Ronde d’Aubange porte le numéro 106.

Créé en 1986, composé de 17 membres, le service-club a choisi de centrer son action sur l’enfance en difficultés. "Et l’événement qui débutera samedi a fortement contribué à venir en aide à ceux qui en ont besoin, avance la Table Ronde d’Aubange. Grâce aux trois premières éditions, nous avons pu notamment: aider plusieurs centres d’aide à la jeunesse de la région pour améliorer les conditions de vie des enfants ; offrir un module balançoire-nid pour des enfants autistes auprès de l’ASBL CAPAL ; contribuer à l’action de l’ASBL"Mes Mains Pour Toi"afin de soutenir des enfants en fin de vie ; soutenir les épiceries solidaires des sections locales de la Croix-Rouge de la province de Luxembourg ; et bien d’autres choses encore."

La quatrième édition du Tablathon débutera ce 13 mai, mais il sera possible de s’inscrire jusqu’à la fin de l’événement le 21 mai. La participation est fixée à 7,5 €.

Plus d’infos sur www.tablathon.be ou sur la page Facebook du service-club: Table Ronde 106 d’Aubange.