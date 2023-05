Anne a 54 ans et est originaire de Musson, en Gaume, tandis que José provient de Libin, en Ardenne. Il a 62 ans. Tous deux espèrent pouvoir rencontrer la personne qui changera leur vie.

Nouvelles règles

Pour marquer le coup de cette 15e édition, une grande nouveauté ; plus de lettres ! Contrairement aux précédentes saisons, les célibataires pourront directement rencontrer leurs prétendants lors d’un speed dating.

Julie Nevens, rédactrice en chef du programme, justifie notamment ce changement en expliquant qu’il faut se mettre au goût du jour, et que l’écriture d’une lettre est peut-être un peu dépassée dans la société actuelle.

Cette dernière insiste aussi sur la volonté de laisser une chance à chacun, puisque finalement, écrire une lettre et trouver les mots n’est pas forcément évident pour tout le monde.

Anne, fraîcheur et dynamisme

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la personnalité de la gaumaise Anne n’est pas passée inaperçue dans l’émission de dimanche. Drôle, pétillante, dynamique et chaleureuse, cette femme de 54 ans gère à la fois un institut de beauté pour animaux, ainsi qu’un élevage d’alpagas, de shetlands, d’ânes miniatures et de chiens. Lors de sa rencontre avec Sandrine Dans, animatrice de l’émission, Anne a avoué être assez ouverte dans ses recherches amoureuses: "Je peux très bien avoir des critères, tout comme je pourrais tout à fait tomber amoureuse de quelqu’un qui ne rentre pas dans mes critères, je suis ouverte à tout !", a-t-elle lancé.

José, douceur et sérénité

Plus haut dans notre province, Sandrine Dans a également fait la connaissance de José. Ce jeune papy de 62 ans, de Libin, est éleveur de moutons. Seul depuis désormais 10 ans, il a la chance d’avoir trois enfants et deux petits enfants. Il espère toutefois pouvoir profiter de sa pension aux côtés de quelqu’un. "Quand je suis en couple je suis naturel, je ne me prends pas la tête, ce n’est plus à mon âge que je dois me prendre la tête", a-t-il ironisé.

"J’ai encore envie de profiter, j’espère encore trente ou quarante ans, être centenaire", a alors conclu José.

Et si de votre côté, vous avez regardé l’émission et que vous souhaitez rencontrer José ou Anne lors d’un speed dating, vous êtes invité à le manifester à l’adresse suivante: amour@rtl.be