Les Nassognards ont enfin retrouvé leurs amis de Martel. Au total, ils n’étaient pas loin de 150 à avoir parcouru plus de 800 kilomètres, pour se rendre le dernier week-end d’avril, et même 24 heures de plus, grâce au férié du 1er mai, dans la ô combien charmante cité du Lot avec laquelle Nassogne est jumelé depuis 1967.