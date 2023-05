Il en coûterait plus de 95 millions€ pour un RAVeL-train entre Libramont et Bastogne

Suite (et sans doute pas fin) de la saga d’une (non-)réouverture de la ligne de chemin de fer entre Libramont et Bastogne. Revoir le train qui rallie les deux villes, c’est une volonté des Amis du Rail et des bourgmestres des deux communes, qui militent, dans cette optique, pour que le RAVeL soit aménagé à côté de la ligne 163 et non sur l’assiette de la ligne.