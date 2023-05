En province de Luxembourg, les salles de cinéma sont à nouveau bien fréquentées

À Arlon, au Cinéma Espace, Kevin Schneidesch ne se plaint pas de la fréquentation. "Cela fonctionne bien. Le dernier Mario a très bien fonctionné." L’homme voit la seconde semaine de vacances avec optimisme.

Au Foyer à Habay-La-Vieille, en ce lundi après-midi, on compte neuf personnes dans la salle. Elles étaient trente la veille. Et pourtant on sent un vent d’optimisme chez Laurence Bernard. "Nous retournons dans les chiffres de 2019. Nous avons des films qui portent comme Super Mario. Les Gardiens de la galaxie fonctionnent aussi. Les gens reprennent leur rythme de croisière. Sur les 15 jours, c’est difficile de se prononcer, nous ne mesurons pas l’impact. Nous n’avons pas de points pour comparer. Mai et juin sont des périodes creuses. Cela ne va pas trop mal, on est dans des chiffres habituels. Les gens sont là, la confiance est revenue., mais nous restons tributaires de la météo." Notons que le cinéma qui essaie de se diversifier avec un spectacle d’Éric Boschman qui sera là le 1er juin.

60 000 entrées à Bastogne ?

À Hotton, on veut y croire "C’est mieux que pendant le confinement ou durant les travaux, glisse Valérie Jacquemart. Cela commence à aller mieux. Les gens ressortent, ce n’est pas les mêmes chiffres que 2019. Je ne suis pas fan du nouveau calendrier scolaire. Il n’y a pas eu grand monde la première semaine des vacances. Les gens profitent peut-être pour partir ailleurs. Mais c’est difficile de comparer. Le cinéma est fort aléatoire. Nous dépendons de la météo, des sorties nationales, d’un succès qu’un film va rencontrer. Au niveau des calendriers, de plus en plus de films qui sortent en même temps et le choix est parfois difficile avec un seul écran à disposition. Mais nous créons aussi pas mal d’événements pour se diversifier."

Joffrey Leyn positive. L’homme est patron à Bastogne et gère aussi à Marche pour le groupe Cinépointcom. "C’est une bonne année pour le moment. Si cela continue comme cela, nous sera sur 60 000 entrées à Bastogne. Mais un bel été, ce n’est pas bon pour nous. Vu les sorties à venir, nous allons vers un retour à la normale. Le public semble avoir retrouvé le chemin des salles."

Un patron qui doit composer avec les plateformes à condition qu’elles n’aient pas le monopole comme Disney +. "Là, nous ne savons pas lutter, mais le cinéma reste une sortie. Découvrir un film sur un grand écran, c’est autre chose qu’à la maison. La première sortie amoureuse, c’est souvent le cinéma ! Et cela reste !"