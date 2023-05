Un habitant de Mussy, mécontent de se faire quitter, menace son épouse à la tronçonneuse

L’enquête a répertorié plus de 7 000 messages plus délirants les uns que les autres. "Leur lecture et leur écoute sont effrayantes. Cela fait froid dans le dos, commente M Kelly Robert, l’avocate de la victime qui s’est portée partie civile. Malgré les mises en garde et l’interdiction qui lui ont été faites par la juge d’instruction, le harceleur a continué son cinéma à tel point qu’il a été envoyé en prison pendant un mois. Le tribunal de la famille lui a interdit d’entrer en contact avec sa femme et ses enfants depuis lors. Il ne les a plus vus depuis un an, même s’il continue à envoyer des messages. Il en a encore envoyé un ce matin avant l’audience."

Ses enfants le supplient d’arrêter

Ces actes de harcèlement et de menaces déjà répréhensibles entre adultes, ont été aussi envoyés aux enfants, à tel point que ceux-ci l’ont plusieurs fois supplié d’arrêter de leur envoyer des messages, pour le moins traumatisants. Des exemples ? "Je suis désolé de vous avoir offert une telle maman" ou "La seule chose que votre mère vous a apportée, c’est de vous avoir ch… dessus à votre naissance."

Il a poussé l’ignominie jusqu’à s’introduire sur le compte personnel Facebook de son ex et de remplacer son profil de manière évidemment trompeuse et désavantageuse.

Afin d’espérer son amendement, le juge André Jordant lui a accordé un sursis probatoire de cinq ans pour les deux tiers de la peine de prison. Pendant cette période, il devra continuer un suivi psychologique important par la fréquence des rendez-vous, respecter la stricte interdiction de rencontrer, l’interdiction d’envoyer des messages ou de croiser la victime et son nouveau compagnon, "En dehors de ce qui s’avérerait strictement nécessaire à l’éventuelle organisation dans le cadre des décisions judiciaires du tribunal de la famille."