Toujours un succès inébranlable pour la fête de l'hélico à Tohogne

"Cette journée nous démontre de nouveau l’importance de l’hélicoptère médicalisé sur notre territoire. Si cet événement n’avait aucun sens, la population ne serait pas encore présente aujourd’hui", explique Philippe Miermans, l’administrateur délégué du CMH, qui souhaite que, dans un avenir proche, le gouvernement fédéral arrête de se poser des questions sur l’hélicoptère.

Les festivités ont débuté par un grand dîner de 1150 convives et l’après-midi a été animée par de nombreuses activités.

Parmi celles-ci, on retrouve notamment des démonstrations de bûcheronnage et sculptures à la tronçonneuse, une initiation au tir à la carabine, des animations pour les enfants, des sonneries des cors de chasse du Royal Forêt Saint-Hubert, de la danse country du CSA Hotton ou encore des animations de désincarcération avec les pompiers de Hamoir.

600 baptêmes de l’air et 2 000 lots

Par ailleurs, 120 camions ont défilé dans les rues de la commune de Durbuy avant de s’exposer aux côtés des 100 vieux tracteurs. Plus 600 visiteurs n’ont pas hésité, ce dimanche, à s’envoyer en l’air par hélicoptère, et plus de 2000 lots de tombola ont été vendus durant cette journée.

Sans oublier que la star de la journée, l’hélicoptère du CMH, est venue faire un petit coucou aux visiteurs vers 17h en survolant au-dessus de l’établissement.

"Je tiens à remercier les 150 bénévoles présents pour le bon déroulement de cette journée. Merci aussi à la population qui s’est montrée encore une fois fidèle cette année", a déclaré avec émotion, Jean Maquoi, le frère du regretté fondateur du CMH, Luc, et organisateur de l’événement. Voir l’engouement autour de l’hélicoptère du CMH nous motive encore plus et nous donne encore plus envie de continuer à se mobiliser."

Au niveau des chiffres, plus de 500 000 € ont été récoltés, rien que pour les 25 journées organisées au profit de l’hélicoptère.

Et le comité "Spirit of St-Luc" donne d’ores et déjà rendez-vous aux visiteurs, le 5 mai 2024 pour une nouvelle édition de la fête de l’hélico.