Pour l’occasion, ce sont quarante-deux Ardéchois ont effectué le déplacement en Ardenne le temps d’un week-end.

Arrivés dans la région, ils ont été accueillis par une vingtaine de familles heydoises. Un succès pour le comité organisateur, qui se réjouit de la nouvelle dynamique autour du rendez-vous.

Voilà en effet cinq ans que les Français n’étaient plus montés en Belgique. La crise sanitaire ainsi que la disparition en 2021 de Joseph Henet, instigateur et président du jumelage côté heydois, avaient mis du plomb dans l’aile à l’événement. Pour beaucoup, il était cependant impensable que cette grande histoire d’amitié s’achève ainsi. "Les membres étaient toujours motivés, mais personne ne voulait prendre le relais de Joseph. Je me suis alors proposé, explique Diego Bellière, nouveau président du jumelage. Je suis un enfant du jumelage, j’y participe depuis le début. C’est aussi le cas de la présidente du côté ardéchois, Aurélie Charron. On essaie d’apporter une nouvelle dynamique au jumelage. Nous voulons faire vivre le projet lancé par Joseph et Claude Costes, instigateur côté français."

"Une belle réussite"

Après un périple de 12 heures de car, les amis français sont arrivés le vendredi soir et ont été reçus à la commune de Durbuy. Le samedi était consacré à la visite culturelle du côté de Manhay. Les participants ont fait la visite du musée consacré à la bataille des Ardennes ainsi qu’un tour en véhicules d’époque.

La suite ? Un retour à la Maison du village de Heyd dans l’après-midi, avec les discours officiels des autorités locales et françaises. Le maire voguëen, Antoine Alberti, et trois de ses adjoints étaient du voyage.

Le dimanche, les jumelés ont eu quartier libre pour profiter en famille des retrouvailles après de longs moins d’attente. Les Voguëens ont repris la route le lundi matin.

"Ce fut une belle réussite, se réjouit Diego Bellière. Cela faisait des années que les Français n’étaient pas montés en si grand nombre."

Le rendez-vous pour l’année prochaine est pris, enfin presque. Le week-end doit encore être fixé suite aux élections, mais les Heydois engloutiront bien les 900 km pour retrouver leurs amis français.