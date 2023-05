Un peloton qui a encore permis de faire le bonheur de plusieurs enfants. "Comme chaque année, nous avons aussi organisé un blind test et un souper. Nous avons récolté environ 7 000 €", précise Jérôme Coetsier.

Lors du souper de l’Hard’n Trail à Nollevaux, quatre enfants et leur famille ont reçu des étoiles plein les yeux, sous la forme de trois séjours.

Un séjour à Disneyland Paris pour Oliver, qui a la leucémie, une visite à Pairi Daiza pour Adonis qui a une tumeur au cerveau, et une escale à Europa-Park pour Titouan et Mia, un frère et une sœur malheureusement touchés par une maladie rare.

"Nous avons aussi remis 2200€ à Viva For Life lors du passage du cube à Bertrix. Sans oublier un chèque 650 € à la Fondation Mont-Godinne en participant aux 24 heures de marche contre le cancer à Bièvre."

Et cette magique solidarité n’est pas proche de s’arrêter !