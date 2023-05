Mais la famille Lemaire ne compte pas laisser le cinéma fermé pendant des mois et des mois. Et la famille ne compte pas non plus se séparer de cet endroit incontournable de la Ville de Bouillon. "L’objectif est de pouvoir ouvrir à nouveau dans quelques mois, commente Olivier Lemaire, un des enfants de René Lemaire. Nous avons l’objectif de pouvoir à nouveau être accessible à partir du mois de septembre. Et c’est encore la famille Lemaire qui s’occupera de gérer le cinéma."

Pour rappel, René Lemaire s’était éteint en mars dernier, à l’âge de 82 ans. Depuis sa tendre enfance jusqu’à son départ, l’homme n’avait jamais quitté le cinéma familial bouillonnais, tenant encore l’établissement avec son épouse Evalina.

C’est en effet ses parents qui avaient ouvert l’établissement en 1934 dans une salle communale le long de la Semois.

Après un incendie qui va ravager ce lieu de culture, la famille Lemaire avait décidé de construire son propre établissement quelques centaines de mètres plus loin. René avait grandi dans l’ambiance des salles obscures et donne rapidement des coups de main à ses parents.

À la cabine pour lancer les films en passant par les commandes de longs-métrages et les négociations avec les boîtes de productions, le passionné ne comptait pas son temps.