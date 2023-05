Que de monde au carnaval d’Ochamps (vidéo)

Contrairement aux éditions précédentes, le titre de prince et de princesse carnaval n’a pas été décerné au dernier couple marié de l’année. En effet, c’est William Boulard 1er qui a été intronisé Prince dès le vendredi soir. Une soirée déguisée qui a rencontré un franc succès puisque le nombre de visiteurs était bien plus important que les autres années.

Samedi, place au carnaval des enfants suivi du célèbre bal confettis qui s’est terminé aux petites heures. Enfin, le dimanche était bien sûr réservé au cortège carnavalesque dans les rues du village. Celui-ci s’est déroulé sous de belles éclaircies et un temps sec.

"Pour l’occasion, ce sont 24 chars qui nous ont rejoints, se félicite Stéphanie Arnould, la présidente du comité carnaval d’Ochamps. Grâce à notre affiliation au groupement inter-carnaval en 2019, nous avons même un char qui est venu spécialement d’Allemagne".

Élection du meilleur char

Parmi les différents chars, de nombreux clubs des jeunes étaient présents à l’instar de ceux de Belvaux, Offagne, Fays-les-Veneurs, Anloy ou encore Vecmont.

Présence également des Amis du Gugusse Marchois, des groupes de majorettes de Florenville et de Bastogne ou encore du Patro d’Ochamps et de la Fanfare Chevy Sax de Libramont pour ne citer qu’eux.

Un jury composé des membres du collège communal de Libin, de Richard Legrand, Joseph Calay, Julie Verbist et Delphine Lambois a eu la lourde tâche de désigner le meilleur char et ses participants.

Remettre le carnaval en place après trois ans d’absence, la tâche s’annonçait compliquée pour les organisateurs.

"Le public a cependant été au rendez-vous et cette 26e édition est donc couronnée de succès, souligne Stéphanie Arnould. Le comité organiseur a quelque peu changé contrairement aux autres éditions mais nous avons gardé la même lignée que précédemment. Il se compose actuellement d’une vingtaine de membres plus motivés que jamais. Et lors de ce long week-end, nous pouvons compter sur une soixantaine de bénévoles".