Le kickboxing a attiré 1 200 personnes à Wellin (vidéo)

"Si nous avons décidé d’organiser ce gala, c’est pour mettre en avant nos nombreux affiliés, souligne Fabrice Debois, responsable du Boxing Club Wellin. Avec un tel événement, on met le kickboxing en avant, un sport souvent méconnu pour le grand public". L’homme fort du club de Wellin n’en est pas à sa première puisqu’il a déjà organisé pareil événement du côté de Mettet et de Couvin par le passé. "Cela nous a coûté un peu plus de 10 000 euros que nous avons su amortir grâce aux sponsors, poursuit l’organisateur . C’est cher mais on n’a rien sans rien." Notons que les spectateurs venaient d’un peu partout en Belgique mais aussi du nord de la France.

Autant de filles que de garçons

C’est donc le Boxing Club de Wellin qui a organisé cette soirée. Un club qui a ouvert ses portes en janvier 2017 et qui compte actuellement plus de 147 licenciés, un nombre très important dans une région rurale. Le club propose une section 6-12 ans et une autre à partir de 12 ans jusqu’aux seniors. "Nous avons des entraînements pour les compétiteurs et des autres collectifs plus axés sur le loisir et sans esprit de compétition, explique Fabrice Debois. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, nous accueillons autant de filles que de garçons. D’ailleurs, nous avons des dames très costaudes dans ce sport. Les filles se tournent généralement vers le kickboxing pour son activité cardio intense et pour obtenir des réflexes de self-défense en cas d’agression." Le club de Wellin est ouvert à tous, sans distinction ou jugement. "Nous avons toutes les classes sociales, assure le responsable . Cela passe par des kinés, des juristes ou des bénéficiaires du CPAS. En tenue de sport, on efface tout cela pour que chacun puisse trouver sa place".

Aussi du social

Ce samedi soir, le Boxing Club Wellin voyait son jeune poulain Loan Dumonceau prester pour le championnat de Belgique. "C’est lui qui tire le club vers le haut, c’est un exemple pour de nombreux affiliés chez nous. Il a eu un parcours de vie très difficile et le kickboxing lui a permis de sortir de tout cela. Il a un potentiel énorme et n’a que 19 ans."

Relever ou aider les personnes plus fragiles ou en difficultés, c’est aussi une des missions que se fixe le Boxing Club Wellin. "Les jeunes se confient souvent plus vite à nous, souligne Fabrice Debois. Des problèmes de harcèlement scolaire, d’estime de soi ou des soucis à la maison, nous sommes souvent des confidents de premières lignes. Nous servons ainsi d’intermédiaires avec les éducateurs ou les écoles. Au-delà du sport, nous avons donc aussi un rôle social à jouer". D’ailleurs, le club se veut familial malgré le nombre croissant d’adhérents. "Pas mal de nos membres se retrouvent en dehors du kickboxing pour des anniversaires, des sorties ou d’autres activités sportives. Comme tout sport, nous sommes également là pour créer des liens sociaux entre les gens. C’est un côté tout aussi important", termine Fabrice Debois. Notons que le club inclut également le handisport avec trois adhérents.