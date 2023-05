Armel Job, petit meurtre entre faux amis dans son nouveau livre

Le mort, dit-on dans les chaumières, n’a pas volé ce qui lui arrive. Car " personne ne se suicidera sur le cercueil de Vanloo. On dirait même qu’une certaine excitation électrise l’atmosphère, presque joyeuse. Effet du meurtre, naturellement. C’est quand la mort est banale qu’elle fait peur aux gens. Devant le cercueil d’un défunt ordinaire, fauché par un cancer tout aussi ordinaire, on ne se sent pas rassuré. À qui le tour ? À moi ?."

Gosette aux pommes et auberge du cul tourné

Le scénario est brillant. L’intrigue est parfaitement vissée. Aucun rouage ne grince. Jusqu’à l’épilogue, lui-même ambigu sur le devenir du vrai coupable. C’est de l’Armel Job, donc c’est forcément efficace, sobre et maîtrisé. On s’y divertira d’un suspense, d’une atmosphère, entretenus l’un et l’autre par une mise en scène solide et d’une écriture puissante, offrant peu de prise au manichéisme. Bousculeur ironique et malicieux des idées toutes faites et de toutes les formes de déshumanisation, Armel Job écrit décidément en génial colleur de mots et fin observateur, témoin attentif des mœurs de son époque. Il reste et demeure un écrivain à la fois novateur et classique. Un écrivain qui aime dans ses livres traverser les frontières, jouer des genres et des milieux, avec les personnages humbles, fragiles et désabusés. Dans ce dernier récit, une fois encore, on retrouve, égrenés çà et là des belgicismes délicieux (gosette aux pommes, souper…). On boit de la Lupulus de Gouvy, on dort, clin d’œil patoisant, "à l’auberge du cul tourné" Au fil des années – car il est déjà à son vingtième roman -, Job excelle dans l’art de ses lignes extrêmement fluides et bien écrites. Des lignes qui rappellent, de loin en loin que dans "perfection", il y a parfait.

Armel Job, Le meurtre du Docteur Vanloo, Robert Laffont, 332 pp., 21 €, version numérique 15 €.