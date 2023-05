Lucas Belle, 12 ans, et déjà une voix en or (vidéos)

Une passion familiale transmise surtout par son grand-père paternel qui a toujours chanté et joué de la musique. "Je chante aussi avec ma marraine Amélie. Ce que je préfère, ce sont les chansons anciennes de Piaf, Dalida ou Céline Dion pour les plus récentes. C’est un répertoire que j’ai toujours entendu à la maison. C’est mon style, c’est comme ça. Je retiens les paroles rien qu’en entendant la musique."

Chez Lucas, le chant c’est quelque chose d’inné. Il n’a jamais pris de cours, ne connaît pas le solfège et ne joue par d’instrument de musique. Il a fréquenté la chorale La Sonatine tout un temps à Arlon, avant de rejoindre le groupe vocal Chœur en Portée à Sampont (Arlon) dans lequel il chante toujours. À chaque fois qu’il en a l’occasion, il participe également à des stages de musique au Centre culturel à Habay. "J’aime bien faire ces stages. Toute la semaine on apprend une chanson que l’on chante en public le dernier jour du stage devant les parents. Chanter devant un public, c’est vraiment ce que j’apprécie ", confie Lucas.

Finaliste d’un concours

La scène, Lucas y a déjà goûté. Après avoir remporté l’an dernier un concours de chant pour enfants au Touret à Sainte-Cécile (Florenville), il s’est ensuite fait remarquer lors du concours de chant La Voix d’or organisé par Graine de Star en mars et avril à Érezée. Le jeune prodige a franchi les étapes avec une belle aisance scénique. Au point de passer la première sélection parmi une quarantaine de candidats pour se hisser en demi-finale puis de remporter en finale en raflant le premier prix de la catégorie Junior attribué par un jury composé de professionnels. Il a également conquis le public qui lui a octroyé un prix parmi les 5 candidats encore en lice.

Lucas s’est imposé en interprétant Padam Padam d’Édith Piaf, Premier Amour de Nour, Le Casting de Christophe Maé. "C’était vraiment une chouette expérience, raconte Lucas. J’ai un peu les chocottes avant de monter sur la scène. Je suis à la fois impatient et stressé. Monter sur scène pour chanter, c’est comme monter sur un manège à sensations. On a peur et on a envie en même temps d’y aller. Pour la finale, j’ai pu m’entraîner un peu avec Jonathan, le chef de chœur de la chorale qui est également venu me soutenir lors de la finale."

Enregistrement en studio

À la clé de ce concours de chant, une session d’enregistrement de deux chansons disponibles ensuite sur CD. "Je suis trop heureux. Ça cogite beaucoup dans ma tête pour choisir les titres. J’adore la Vie en Rose de Piaf, c’est ma chanson préférée. Je réfléchis encore pour le choix du second titre." Lucas pense aussi écrire ses propres chansons quand l’inspiration viendra.

Une passion qui se limite pour l’instant à un hobby et qui pourrait bien prendre une place plus importante dans la vie du jeune chanteur qui commence à recevoir des demandes pour des concerts dans la région.

Un artiste en devenir qui a déjà la tête bien sur les épaules et qui peut compter sur le soutien et les encouragements de sa famille, et particulièrement de ses parents Jean-Christophe et Sophie ainsi que ses frères et sœur qui le suivent et l’encouragent dans cette voie.