Destiné à l'abattoir, ce bœuf sympathique a changé son destin à Habaru: "La traction animale permet des économies d’énergie"

À présent, il coule des jours heureux à la micro ferme Meneurs à Habaru. "Carnaval est un bœuf particulier, souligne Gaëtan Pyckhout de l’ASBL Meneurs. Depuis toujours, il se montre peu farouche et présente une docilité naturelle. Contrairement aux autres bœufs, il est à la recherche de ce contact humain". Partant de ces constatations, la ferme l’Abreuvoir de Tournay contacte l’ASBL Meneurs pour lui proposer cet animal particulier. "Nous étions fortement intéressés mais les moyens manquaient, explique Gaëtan Pyckhout. Nous avons donc lancé un crowdfunding pour acquérir l’animal et acheter tout l’équipement nécessaire pour le faire travailler en traction animale".

Une belle alternative

L’acquisition d’un bœuf pour son métier, c’est une réelle opportunité pour le professionnel, lui qui est passionné de traction animale depuis de nombreuses années. "Un bœuf coûte deux fois moins cher qu’un cheval et produit le même travail, assure-t-il. La traction animale est une belle alternative à l’heure d’aujourd’hui, elle permet des diminutions de nos consommations d’énergie." Mais quelle est la grande différence entre une traction effectuée par un cheval et un bœuf ? "Le bœuf est plus lent et moins polyvalent que le cheval, souligne le passionné. C’est la morphologie de son corps qui veut ça. Mais en maraîchage, il est très utile car plus lent et plus régulier, il régule donc mieux son énergie et apporte donc un travail plus précis."

Une double signification

Pour le moment, Carnaval est âgé de trois ans et en plein apprentissage de son futur travail. Il devrait être prêt d’ici quelques mois. Mais au fait, pourquoi lui avoir donné ce nom ? "Il est né en pleine période de carnaval et il possède une tache particulière sur le front, à l’image d’un masque que l’on porte durant le carnaval", termine Gaëtan Pyckhout.

Un propriétaire heureux qui noue une relation très fusionnelle avec son nouvel ami. Comme dans les contes de fées, l’histoire se termine donc bien pour ce bœuf sympathique.