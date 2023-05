La clignette wallonne de Michel Francard : Èl carbô s’plât bin das s‘ ramadje (vidéo)

En matière de langues régionales, la province de Luxembourg est richement dotée: il y a une langue germanique, le Luxembourgeois, et pas moins de trois langues romanes: le wallon, majoritaire ; le champenois, encore parlé dans quelques villages en bordure de la Champagne et, bien sûr, le gaumais qui est une variété du lorrain portée à bout de bras – et de langue – par quelques passionnés de la Provence belge.