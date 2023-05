Il y a toujours 478 emplois à pourvoir dans le tourisme

Et pourtant, le secteur manque encore cruellement de main-d’œuvre. En visite au centre de compétence ce jeudi, pour faire le point sur le poids du tourisme en Région wallonne et découvrir la mutation dont fait l’objet le secteur, Willy Borsus, ministre de l’Économie et des Centres de compétence, et Valérie De Bue, ministre du Tourisme, ont aussi mis en avant cette réalité. "En 2022, près de 8 000 offres d’emploi liées au tourisme ont été diffusées par le Forem, 478 postes sont toujours à pourvoir", avance Willy Borsus.

"Le tourisme se pratique désormais 4 saisons"

Et d’insister: "Le poids du tourisme en Wallonie ne cesse de croître. La pandémie lui a donné une nouvelle ampleur. Il se pratique désormais au cours des 4 saisons. Il offre donc de nombreuses activités, et opportunités professionnelles dans des métiers très variés. L’apport du secteur est essentiel pour l’économie wallonne, avec 84 000 emplois, dont 59 000 temps plein, et un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros et 4,1 milliards d’euros du PIB de la Wallonie. En province de Luxembourg, de Durbuy à Bouillon, l’offre est très importante et qualitative, avec une cinquantaine d’attractions importantes, un bon millier de logements dont plus de 70 hôtels… Le centre de compétence joue un rôle essentiel dans la formation. On doit y attirer un maximum de personnes. D’autant que 45% des demandeurs d’emploi en Wallonie n’ont pas de diplôme de l’enseignement secondaire."

Valérie De Bue: "Suite à la crise sanitaire, et aux crises en général, la Wallonie évolue vers un tourisme toute l’année. Celui-ci gomme la spécificité saisonnière de certains emplois, au profit d’une plus grande stabilité dans le temps. L’ambition est de faire de la Wallonie une véritable destination de vacances, avec une offre davantage structurée, diversifiée et itinérante sur tout son territoire. Il est primordial d’accompagner le secteur, de le former aux outils qui sont et seront mis à sa disposition, et valoriser les métiers du tourisme. Le centre de compétence a multiplié ses efforts et les rencontres avec ses partenaires, pour articuler et coordonner les actions."