Un site à l’abandon à réaménager à Tontelange

Les élus communaux attertois réunis en séance publique vendredi soir ont envisagé le réaménagement de la zone artisanale (Um Bruch – Le Marais) à Tontelange. Pour cela, ils vont solliciter une convention de subventionnement entre la Région wallonne et la Commune. Ce site, situé au bas de la Côte rouge, est en partie désaffecté et laissé à l’abandon depuis plusieurs années. Ce site s’étend sur 8,3 ha dont environ 2,5 ha inscrits en zone d’activités économiques mixtes (ZAEM), il est constitué de 11 parcelles appartenant à 7 propriétaires privés et d’une parcelle communale. Les élus ont fait remarquer que ce site situé le long de la N4, à l’entrée de la commune d’Attert, constituait une façade peu qualitative à la ZAEM existante. Et le bourgmestre de préciser: "Dans son état actuel, le site présente une offre déstructurée de terrains et de bâtiments à assainir, dommageable pour l’image d’entrée dans notre commune." Les conseillers ont approuvé le projet de convention dressé par la Direction de l’aménagement opérationnel de la Ville et du département de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour le compte de la Région wallonne, représentée par le ministre de l’Aménagement du territoire (Willy Borsus), ayant les sites à réaménager dans ses attributions, avec une subvention pour l’acquisition de la partie acquise du site à réaménager (292 500 €).