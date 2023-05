Festivités du 1er mai pour le PS Luxembourg : "Défendre l’Institution provinciale, c'est notre cheval de bataille"

Sur le coup de 11 h 30, les élus se sont rendus sur la place communale de Libramont où ils ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. La journée s’est ensuite poursuivie au LEC de Libramont où un buffet, entremêlé de divers discours, a ravi les 150 personnes réunies pour l’occasion. "Il est coutume pour le PS de fêter cette journée des travailleurs, souligne Mélissa Hanus, présidente de la fédération luxembourgeoise du PS. Cette année, ces festivités sont organisées de concert avec l’Union socialiste communale de Libramont et de Bertrix. C’est une belle occasion de rappeler notre passé et d’envisager le futur comme il se doit. Le nombre de personnes présentes ce jour démontre que le PS Luxembourg occupe une place importante dans le monde politique de la province".

Des enjeux et combats à mener

Cette année, ces festivités ont également été organisées en collaboration avec plusieurs associations du coin comme l’ASBL Lire et Ecrire ou encore la Plateforme Alzheimer. "C’est l’image et la vision de notre parti, souligne la présidente. Célébrer ensemble, militants et associations, les victoires sociales et les valeurs pour lesquelles nous nous battons". Les discours de l’après-midi ont bien évidemment fait la part belle aux enjeux et combats que le PS Luxembourg souhaite continuer à mener dans la province. "L’un d’eux concerne la défense de l’Institution provinciale, précise Mélissa Hanus. C’est notre cheval de bataille dans l’intérêt de tous les Luxembourgeois. Nous souhaitons également des soins de santé de qualité et une mobilité accessible à tous. Ce sont des enjeux importants que nous continuerons à défendre auprès des plus hautes instances." Actualité oblige, le PS se sent également pleinement investi dans le quotidien actuel des travailleurs de chez Delhaize. "C’est un dossier très sensible qui amène des tensions entre les travailleurs eux-mêmes et dans le monde politique. On continuera à se battre à leurs côtés car le système de franchise est une régression sociale, une diminution des droits acquis par le passé", termine Mélissa Hanus.