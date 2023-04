En 2A, Avant les grandes manœuvres de cet après-midi en P2A où Nothomb et Bleid se disputent le titre, où Aubange et Tontelange espèrent décrocher la dernière place pour le tour final et où Martelange et Tintifontaine se bagarreront en face à face pour leur survie en P2, la journée a été lancée hier soir par un Jamoigne-Habay-la-Vieille qui a souri aux pensionnaires du Faing, auteur d’un surprenant 9 sur 9 en fin de saison. Victoire 2-0 avec deux buts de Baillet et Marloye.

En 3B, Nothomb met la pression sur Habay. Nothomb s’est imposé largement sur son terrain hier soir, mettant ainsi la pression sur Habay qui n’a plus le droit à l’erreur cet après-midi contre Marbehan. Les réalisations de Lutgen, Lambin, Marting, Servais, Quyrinen et Depiesse permettent à Nothomb de se placer 2eme. Léglise enchaine une 5eme victoire de rang en s’imposant 2-0 contre Habay-la-Vielle avec Mottet et Godenir comme buteurs.