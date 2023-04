Le PS, partenaire de majorité à Virton, mécontent des propos du maire François Culot

Dans son dernier livre, il avait estimé que certains étaient "des branquignols" et avaient été uniquement placés par leurs cartes de partis politiques.

La présidente du PS de Virton, Angèle Duvivier, réagit à son tour et demande au plus vite au maire Culot de "clarifier" sa position et rassurer ses partenaires de majorité.

Avec Philippe Legros, la liste PS "Ensemble Autrement" possède un siège dans la majorité, mais siège qui a toute son importance.

Voici le communiqué complet :

« Au lendemain du dernier Conseil communal de Virton (jeudi 27 avril 2023), le Parti Socialiste de Virton est très choqué par les propos tenus par notre maire (propos publiés dans la Presse les jours précédents).

Selon nous, un maire se doit de rester le porte-parole d’une communication politique locale commune . Et, nous ne nous associons pas à cette vision simpliste qui transparait dans les différents articles. Ses propos nous ont clairement insultés et n’ont pas leur place dans l’espace public.

Certaines incompréhensions pourraient justement nourrir des positions extrêmes de certain.es. Nous souhaiterions un peu plus de retenue vis-à-vis de la population, des politicien.nes et des personnes, peu importe leurs appartenances, leurs visions, leurs orientations et leur choix politiques.

Rappelons qu’être un.e élu.e n’est pas une profession mais reste une fonction tournée vers le.la citoyen.ne.

De plus, en cete veille de 1er mai, le Parti Socialiste de Virton, fervent défenseur des institutions et de leurs travailleur.euses, a l’humilité de dire qu’une Commune est riche de ses concitoyen.nes mais aussi de tous ses agents. Même si les propos ne semblaient pas être dirigés vers l’équipe de l’administration communale de Virton, ils ne peuvent non plus être reconduits vers une autre administration quel qu’elle soit.

Nous défendons le fait qu’aucun.e politicien.ne ne peut mener à bien des actions sans le support des agents et en général, sans une administration forte et soutenue.

L’accord de majorité contient, entre autres, le bien-être des travailleur.euses de l’administration communale ; administration qui - vu les circonstances difficiles - s’investit sans compter dans l’intérêt des citoyen.nes et ne peut être remis en question par quelques déclamations par voie de Presse.

Enfin, nous ne sommes pas d’accord avec l’explication concernant la nomination et le travail des mandataires qui siègent dans les intercommunales ou autres. Nous saluons et remercions les personnes qui agissent dans ces organes décisionnels au profit de la population. Réduire les politicien.nes et leurs partis à « des branquignols » n’est juste pas crédible et peu respectueux vis-à-vis de la population déjà en perte de confiance.

Nous aimerions rapidement des explications concernant ces propos dans un contexte plus serein.

Nous invitons donc Monsieur le maire à clarifier ses propos au prochain Conseil communal et à entreprendre une démarche fédératrice d’apaisement vers tous les groupes politiques virtonais.

Merci et belle fête du 1er mai à chacun.e ! »