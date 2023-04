Règlements de compte entre la députée Marie-Eve Hannard et des élus libéraux

"Mettre en avant les travailleurs de terrain"

"J’étais retenue par d’autres obligations et m’en étais excusée auprès des organisateurs, explique-t-elle. Pour mon remplacement, j’ai préféré demander à nos agents provinciaux, gestionnaires de bassin, plutôt que de proposer à mes collègues députés. J’estimais que leur demander de me représenter était un gage de reconnaissance pour leur investissement. On peut donc me reprocher d’avoir voulu mettre en avant les fonctionnaires, les travailleurs de terrain, plutôt que le politique. " Premier tacle.

Le deuxième n’a pas tardé: l’absence des deux conseillers en question et d’autres libéraux lors de la présentation du rapport de synthèse des Assises provinciales des cours d’eau, en juin 2022 (NDLR: des assises que les libéraux estiment inutiles, car redondantes avec le travail déjà effectué par les services provinciaux).

"Si l’absence du Collège a été mal perçue à la signature de ces deux Contrats Rivières, elle ne témoigne pas d’un désinvestissement dans les cours d’eau", insiste la députée, qui a d’ailleurs longuement listé tous les projets menés et les partenariats tissés en la matière. "Enjeux tellement plus importants que la présence de ma modeste personne à une manifestation, ajoute-t-elle, avant d’adresser un troisième tacle:" Enjeux qui méritent tellement plus que ces querelles qu’on cherche à organiser sur la forme, au mépris d’un fond bien solide…"

"Un acte manqué"

Olivier Barthélemy, saluant lui aussi le travail extraordinaire fourni par les services techniques provinciaux, n’en démord pas: l’absence du Collège a mis mal à l’aise les agents provinciaux présents.

Denis Collard (MR) insiste: "Pourquoi ne pas aller à ces signatures, si les cours d’eau sont si importants pour le Collège". Tout en temporisant: "Arrêtons de nous donner des leçons l’un l’autre ", mais, souligne-t-il avec justesse "la présence d’une personnalité politique de premier rang à cette signature met en valeur le travail fourni par les équipes ". "Pour moi, c’est un acte manqué ", conclut-il.

"J’ai préféré prendre ce temps pour des réunions de travail et aborder le fond des dossiers ", répond Marie-Eve Hannard.

"Cela devient compliqué pour les hommes politiques de savoir quoi faire, s’ils sont trop souvent en représentation, trop souvent sur les photos, on leur reproche aussi", interviendra Elie Deblire (Engagés).

Entretemps, la députée Hannard est revenue sur un précédent épisode qui avait créé bien du remous dans l’hémicycle provincial. C’était en octobre 2021, lorsque le groupe MR lui avait reproché son absence à un colloque international sur le tourisme. Épisode fâcheux qu’elle a rappelé, ce qui a eu le don d’énerver Dominique Gillard.

Vous pourrez visionner ci-dessous un extrait de ce débat houleux (l'ensemble de la séance du conseil provincial peut être suivi dans cette vidéo)

Le débat sur l’absence de la députée aux signatures des Contrats Rivières s’éternisant, la gestuelle "temps-mort" répétée de Brigitte Pétré (Écolo) se perdant dans le vide, Simon Huberty (MR) prendra la parole pour dire tout haut, ce que plusieurs pensent tout bas. "Il n’y a pas lieu de polémiquer avec ça pendant 40 minutes au conseil provincial. Revenons à l’essentiel. Passons à autre chose."

Les conseillers sont effectivement passés à autre chose, mais à coup sûr l’incident restera dans les mémoires.

200 défibrillateurs en plus

200 défibrillateurs de plus seront installés dans notre province. 35 communes ou CPAS ont répondu à ce stade à la centrale d’achat de la Province (d’autres peuvent encore s’y greffer). Coût estimé? 514250 €. Cela comprend le matériel, la maintenance et une formation de base.