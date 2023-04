Les jeunes et les intérimaires sont les plus fragiles face aux accidents de travail

Sur base des chiffres collectés par FEDRIS, l’agence fédérale des risques professionnels, la commission observe plusieurs points d’importance. "On constate que les chiffres restent toujours préoccupants. Au niveau national, dans le secteur privé, 105 286 accidents ont eu lieu en 2021 dont 11 530 étaient considérés comme graves. Pour les travailleurs de la province de Luxembourg, cela représente 1 530 accidents. Au niveau national 48 cas mortels ont été recensés. En province de Luxembourg, cela fait deux ans qu’aucun accident mortel n’a été enregistré", ajoute le militant Joël Munier. Dans le secteur public, les chiffres sont beaucoup plus rares. FEDRIS par de plus de 29 000 accidents pour l’année 2021 au niveau national. Ajoutons, aussi, que 61% des accidents de travail ont lieu en Flandre.

Un sentiment de peur

Ce sont surtout les métiers "manuels" qui sont le plus concernés par ces accidents. Autre constatation, l’absence de déclaration. "2 accidents sur 3 ne sont pas déclarés. Les jeunes et les intérimaires sont les plus impactés par ce phénomène. Bien souvent, leur contrat précaire les décourage d’entreprendre des démarches. Ils ne sont pas reconduits", ajoute-t-il. "Pour certains accidents légers, on a déjà vu des entreprises demander à l’employé concerné de venir travailler. Pourquoi ? Car un nombre élevé d’accidents de travail entraîne une hausse de la prime d’assurance de l’entreprise", assure Jean Noël, formateur à la CSC.

À l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail du 28 avril prochain, les militants de la CSC ont rédigé 10 commandements à destination des employés et travailleurs. Des tracts seront aussi distribués dans un but de sensibilisation.