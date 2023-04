Bertogne : la fusion s’invite même dans le futur chapiteau communal

Si la décision a été prise à l’unanimité par les élus bertognards réunis en conseil communal mercredi soir, elle n’a pas été sans débat, sur fond de… fusion évidemment.

Le conseiller de la minorité Philippe Guillaume a lancé les échanges en questionnant, entre autres, sur le prix de la location, le montage ou encore le règlement et les assurances à prendre par les associations. "Pour le règlement, nous le voterons lors d’un prochain conseil, a répondu le bourgmestre Jean-Marc Franco. Pour le montage, nous allons faire appel à une société spécialisée. Nos ouvriers aideront juste au premier montage pour savoir le faire au cas où. Au-delà d’une certaine longueur et largeur, il faut de toute façon faire appel à une société agréée. Le prix de location devrait correspondre au prix du montage. Quant à une éventuelle assurance, nous allons y réfléchir. Nous mettrons peut-être une caution aussi." Jean-Marc Franco a poursuivi en indiquant que les kermesses de Longchamps et Givry avaient pu profiter du chapiteau de la Commune de Bastogne l’an dernier, en payant un prix réduit, "ce qui représentait un beau gain pour les ASBL concernées", et avec une caution. Philippe Guillaume a ensuite demandé s’il n’est pas pertinent d’investir dans du matériel, comme des tables, bancs et bars mobiles. "Ce n’est pas prévu, d’autant que le Syndicat d’initiative a une cinquantaine de tables à disposition des associations, a indiqué le bourgmestre. L’ASBL Quartier de Vie à Bastogne met également du matériel en location." L’élu de la minorité a proposé de communiquer sur ces infos, apparemment encore trop peu connues. Proposition retenue.

"Pourquoi l’acheter maintenant ?"

Son colistier Daniel De Barsy a enchaîné: "Je suis pour cet achat, mais aussi étonné que ça arrive maintenant. Nous l’avions proposé avant, mais vous aviez dit ne pas avoir les moyens. Et lors des réunions citoyennes sur la fusion, il était dit que les associations bertognardes pourraient profiter de celui de Bastogne. Pourquoi en acheter un ? Et qu’en sera-t-il après la fusion ? Les ex-Bertognards seront-ils prioritaires sur celui-ci ?"

Nouvelle réponse de Jean-Marc Franco: "Bastogne a deux chapiteaux et les met déjà à disposition, en signe de bonne volonté car rien ne les y oblige, mais seulement quand ils ne sont pas déjà pris. Nous voulons, donc, acheter celui-ci pour couvrir plus d’ASBL. Et si nous ne voulions pas investir avant, c’est parce que ça aurait pris beaucoup de temps aux ouvriers pour le montage à chaque événement, mais nous n’avions pas réfléchi à l’option d’une société externe. Puis Bastogne se chargera du transport du container. Ici, il faudra juste gérer l’agenda des réservations. Pour le reste, il faudra mettre un règlement au point après la fusion."

Le 1er échevin Éric Demeuse d’ajouter que pour ce chapiteau, "la priorité sera donnée aux kermesses et ne sera louable que pas des associations ", tout en assurant que, après la fusion, "nous défendrons la priorité aux associations bertognardes".

Quoi qu’il en soit et d’ici là, le chapiteau devrait être disponible à la location pour la fin de l’été, en fonction des délais de livraison et autres congés.