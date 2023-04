90 h de travail pour le livreur qui a frappé un automobiliste trop lent

Le 2 septembre 2021, un livreur de Bastogne au volant de la camionnette appartenant à son employeur grand-ducal suit une voiture immatriculée aux Pays-Bas. À bord, un couple de touristes hollandais. Au volant, un vieux monsieur de plus de 70 ans peine à trouver son chemin et n’avance pas très vite. Excédé, le chauffeur klaxonne, lance des appels de phare sans que la situation n’évolue. Arrivé dans la commune de Wellin, la camionnette dépasse la voiture en vrombissant et l’immobilise sur le bas-côté devant une pharmacie. Le livreur sort de sa camionnette, ouvre la portière, passe son courroux en injuriant sa victime batave et assène deux coups de poing dans la figure du septuagénaire, terrorisant son épouse tétanisée sur le siège passager. L’homme a le visage ensanglanté, les lunettes brisées. Le couple devra interrompre ses vacances pour regagner son domicile de la banlieue d’Utrecht. Un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de sept jours et les photographies de son visage tuméfié, montrent la violence de la scène. Il gardera à vie une cicatrice au visage.