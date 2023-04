Lierneux: le collège défavorable aux éoliennes

L’argent n’est pas tout

Le mayeur avance également que la commune possède un parc éolien qui, affirme-t-il "Ne profite pas directement aux citoyens de la commune, c’est regrettable et dommageable." Regrettable également, explique-t-il, que "La région n’envisage pas la pose de panneaux photovoltaïques sur les talus bien exposés le long des autoroutes. Je ne suis pas technicien mais cela aurait sans doute le mérite d’être étudié et cela a peut-être déjà été fait." L’actuel parc éolien de Lierneux, lui, ne suscite pas de nombreuses remarques: "Il y en a oui, mais elles ne sont pas nombreuses et nous travaillons en étroite collaboration avec Luminus. Lors de l’enquête, nous n’avions pas non plus reçu énormément de commentaires." Le bourgmestre ne le conteste pas: ce parc a de bonnes retombées pour sa commune. Avec la nouvelle taxe perçue, le parc, situé sur terres communales, rapporte 50 000 € par mats. Ils sont au nombre de six "Cette somme retourne dans le budget communal et profite à tous" note-t-il. La position du collège aurait -elle été différente sur le projet de la Baraque avait été situé sur des terrains communaux ? "Non. Il y certes les rentrées financières mais cela n’est pas tout. Nous devons écouter les citoyens de la commune et l’impact paysager dans ce lieu serait à notre sens important."

CMH

Le projet de la Baraque de Fraiture n’est pas le seul qui plane sur sa commune. Trois sont dans les cartons. "Tous seront étudiés au cas par cas. Mais nous ne voulons pas que Lierneux devienne une commune éolienne avec une multitude de parcs." Parallèlement, dans le cadre de la délocalisation du Centre Médical Héliporté, le CMH, pas question d’implanter des éoliennes dans les zones concernées par cette délocalisation. Sur ce point, André Samray n’est pas très loquace, avançant que les "négociations se poursuivent."