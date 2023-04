Le Luxembourg, plus que jamais province des festivals cet été

les festivals sont des occasions de faire le plein d’émotions, de rires et de divertissements. Que l’on soit amateur de musique, d’arts de rue ou de contes, il y en a pour tous les goûts. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme est varié et que l’été sera festif en Luxembourg belge. Voici notre sélection.

1. Le Baudet’Stival (Musique). Bertrix, du 7 au 9 juillet

Le Baudet’Stival célèbre en grande pompe sa 10 édition cet été, avec une affiche digne des plus grands ! Gims et Dadju, Matt Pokora, Amir, Mister Cover, Thomas Frank Hopper, Mentissa… Et, alerte rouge pour les nostalgiques des années 2000: Kyo sera présent 20 ans après son succès Le Chemin ! Les pass 3 jours "early birds" sont déjà sold out, 1 000 pass ont été remis en vente… Et toute l’affiche n’est pas encore annoncée. Avec plus de 20 000 festivaliers par an, c’est une valeur sûre entre amis ou en famille.

Festival (musique). Vielsalm, du 22 au 26 juin

Intime, expérimental, tourné vers la nature, la Nature Festival est le petit nouveau qui se remarque par un concept alternatif. Niché au cœur de l’Ardenne, en pleine nature, il propose des concerts de musique électronique, alternative, du monde, etc., ainsi que des ateliers créatifs et de bien-être et des workshops. L’occasion de découvrir quelque chose de différent, des artistes éclectiques à des ateliers peinture en passant par des pratiques de méditation… Le tout dans en pleine nature.

3. Les Tilleuleries (arts de rue). Nassogne, 9 juillet

Un autre festival incontournable des arts forains et de rue. Déjanté, familial et avec une touche de magie inimitable, il se veut à taille humaine et familiale. Clowns hilarants, contorsionnistes hallucinants, jongleurs audacieux et trapézistes intrépides assurent un show qui décoiffe dans un univers burlesque digne des plus beaux cirques ! Cette 35 édition se promet virevoltante et éclectique, avec des artistes venus du monde entier.

4. Le Festival du Conte de Chiny , du 7 au 9 juillet

Plus ancien festival de contes de francophonie, il accueille depuis 34 ans une soixantaine d’artistes venus du monde entier qui, de balades en spectacles emmènent les festivaliers dans des mondes fabuleux. Spectacles extérieurs dans des lieux insolites, balades contées dans le village ou au cœur de la forêt, animations de rue, concerts… Un rendez-vous incontournable pour retrouver l’âme d’enfant qui sommeille nous.

5. Gouvy Jazz & Blues Festival, du 4 au 6 août 2023

Impossible de choisir entre les deux rendez-vous incontournables du jazz en province de Luxembourg, mais pour sûr, le mois d’août s’annonce groovy et jazzy. D’un côté, le Gouvy Jazz & Blues Festival (Gouvy, du 4 au 6 août 2023) internationalement reconnu, fêtera sa 43e édition cette année. Doyen des festivals belges, il propose 3 jours de pointures mondiales du jazz, le vendredi et le samedi, et du blues le dimanche. Accessible à tous, il a lieu dans un cadre enchanteur, au cœur du parc boisé et de la grange aménagée de la Madelonne.

6. Le Gaume Jazz Festival (Rossignol, du 11 au 13 août 2023)

Sa 39ème édition s’annonce d’ores et déjà splendide, avec des concerts et activités pour tous les âges. Le festival est depuis longtemps un incontournable. Ici aussi, pointures de renommées mondiales comme Philip Catherine, Manu Hermia, Camille Bérault & le Brussels Jazz Orchestra… On ne peut que vous conseiller les deux.

7. Chassepierre, l’incontournable, 19 et 20 août

Les festivaliers viennent de tout le pays, mais aussi de France, des Pays-Bas ou d’Allemagne pour le mondialement réputé Festival international des Arts de la Rue de Chassepierre. La 49 édition s’annonce comme chaque année grandiose: deux jours de célébration des arts de rue avec une cinquantaine de compagnies professionnelles venues des 4 coins du monde, plus de 200 représentations et près de 30 000 visiteurs. Au bord de l’eau, dans les salles ou au cœur de ce village classé comme l’un des plus beaux de Wallonie, vous serez invité à réveiller l’enfant qui sommeille en vous, à rêver, à imaginer, à rire. Entre amis, en amoureux ou en famille, le Festival de Chassepierre est à faire au moins une fois dans sa vie… ou même deux ou trois. Rendez-vous incontournable de l’été en province de Luxembourg, il célèbre l’imaginaire, la beauté des arts de rue et l’innocent plaisir de rêver les yeux grands ouverts.

