Le château des comtes de Ramaix ouvre ses portes le 1er mai à Grune

Après avoir vu défiler 800 personnes lors des Journées du Patrimoine en 2022, le château des comtes de Ramaix, à Grune (Nassogne), ouvrira une fois de plus ses portes le lundi 1er mai. Lors de l’événement "Vie de château en famille", organisée dans le cadre de la Semaine Jeunesse et Patrimoine, et lors duquel 31 autres châteaux en Wallonie se dévoileront aussi public, dont ceux du Faing à Jamoigne et d’Herbeumont.